Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moody's'e tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'i sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 09 Mart 2018 16:40

AK Parti Siyaset Akademisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının ali cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır. Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur" ifadelerini kullandı.

"Suriyelilere 30 milyar dolar harcandı"

30 milyar doları aşkın bir harcamanın sadece Suriyeli mültecilere yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunda STK'ların, belediyelerin katkısı olduğunu, gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu o ülkenin geride kaldığını, bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının ali cengiz oyunu çevirdiğini, onların tek derdinin Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak olduğunu söyledi.

"Bizim karne notu halkımızın notudur"

"Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir" diyen Erdoğan, "Bizim karne notu halkımızın notudur. Senin ölçü ne ya? Önce ölçünü ortaya koy. Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz" şeklinde konuştu.