Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve halkına FETÖ uyarısında bulundu.

Güncellenme 17 Ekim 2018 15:15

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon’la ortak basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ konusunda uyarılarda bulundu.

FETÖ uyarısı

FETÖ ile ortak mücadelede Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisinin gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri Türkiye-Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ettiğini, FETÖ’nün; TSK’ya, polis teşkilatı, yargı ve devletin bütün kademelerine sızmış bir terör örgütü olduğunu, örgütün aynı girişimleri şu anda Moldova’da yapabileceğini söyledi.

Halk Bank ve Ziraat Bankası Moldova’da şube açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devlet bankası olan Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın elemanlarını buraya göndermek suretiyle bir çalışma yaptıklarını, en kısa zamanda bu iki bankadan biri veya ikisinin Moldova'da şubelerini açacaklarını belirtti.