Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımın başına yerli bir hocanın geçmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Güncellenme 16 Şubat 2019 10:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF’nin Lucescu ile yolları ayırması sonrası Milli Takımın başına yerli bir hocanın geçmesinin daha iyi olacağını söyledi.

VAR sistemi hakkında yorum

Hakemlik olayı hakkında çok fazla yorum yapmak istemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

“Check balans gibi bir sistem gelmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güreşte de benzer sistemin başladığını, futbolda da bunun olması gerektiğini, futbolda da olmasının bazı hatalar yanında ağırlıklı olarak faydalı olduğuna doğrusu inandığını, check balans gibi bir sistemin kurulmasının isabetli olacağını, o telaş içerisinde hakemin doğru bir karar veremeyeceğini, bir check balans sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabileceğini, hakemin de bu şekilde denetlendiği bir sistemde hata payının sıfıra düşebileceğini, bunun kolay bir iş olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Yerli ve milliliği savunan bir Cumhurbaşkanı olarak aslında yerli bir hocamızın olması, benim arzumdur. Nitekim geçmişten bugüne doğru geldiğimizde biz yerli olanlarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizdeki futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır ama yabancı benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Niye? Bir defa yıl boyu zaten bütün maçlarda icabında kendi takımı da dahil olmak üzere hepsiyle karşı karşıya geliyorlar. Kim kimdir gayet iyi biliyor. Hepsinin ciğerini okuyor, ruhunu biliyor. Kondisyonda ne durumdadır, fizik olarak ne durumdadır, teknik olarak ne konumdadır biliyor. Bir de gencinden şöyle tecrübelisine varıncaya kadar bunlarla ilgili de oluşturduğu yine o teknik kadrosuyla, çünkü sen kalkıp da hemen bir anda kim var çarşıda pazarda diye bakamazsın, sürekli olarak yetiştireceksin."