Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan McKinsey açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, McKinsey polemiği ve Almanya'da yaşanan Can Dündar krizi ile ilgili ilk kez konuştu.

Güncellenme 06 Ekim 2018 11:54

AK Parti’nin Kızılcahamam'da gerçekleştirileceği 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz” dedi.

Can Dündar krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son Almanya seyahatinde, 5 yıl 10 aya mahkum olan sözde gazeteci vardı ya boşluğunu buldu oraya kaçtı, orada da rahat durmadı. Orada da kendisine sahip çıkacak olanları, sözde siyasetçileri buldu. Haber de bize gelince, 'Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. O zaman siz onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra da biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız' diye haber gönderdik” ifadelerini kullandı.

“Bize elli dereden elli türlü su getiriyorlar”

Türkiye’deki teröristleri stratejik ortakların istemesi durumunda kendilerine teslim ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz maalesef ülkemize ihanet eden, darbe teşebbüsünde bulunanları bulundukları ülkelerden istiyoruz, bize elli dereden elli türlü su getiriyorlar” dedi.

McKinsey polemiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz” ifadelerini kullandı.

“Bu yaşananlar Türkiye’yi yıkamaz”

Son yaşanan hadiselerin Türkiye'yi bir parça sarstığını ama asla yıkamadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Türkiye’nin ne 1994'ün ne 2001'in Türkiye'si olduğunu, ihracatın geçen ay itibarıyla yıllık 165 milyar doları geçtiğini, göreve geldiklerinde 36 milyar dolar olduğunu, bunun daha da artacağını söyledi.