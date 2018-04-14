Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan May'e kritik telefon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i arayarak Suriye operasyonu hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yapılan operasyon kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May'i aradı.
Suriye’deki son gelişmeler ele alındı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yapılan telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Net bir şekilde kınandı
İngiltere Başbakanı May'in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti.
Kalıcı huzur vurgusu
Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti.
Gerilimin düşürülmesi vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.