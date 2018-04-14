Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan May'e kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i arayarak Suriye operasyonu hakkında bilgi aldı.

Güncellenme 14 Nisan 2018 13:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yapılan operasyon kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May'i aradı.

Suriye’deki son gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yapılan telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Net bir şekilde kınandı

İngiltere Başbakanı May'in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti.

Kalıcı huzur vurgusu

Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti.

Gerilimin düşürülmesi vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.