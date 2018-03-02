Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mali'ye Metrobüs teklifi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik sıkıntısına dikkat çekerek Türkiye'deki ulaşım sistemini Mali'ye taşıma teklifinde bulundu.

Güncellenme 02 Mart 2018 23:15

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi. Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik açıklamalar yapan Erdoğan, 2348 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve Mehmetçik ve ÖSO'dan olmak üzere 120 şehidin olduğunu açıkladı.

2 bin 348 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 bin 348 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölge bütün teröristlerden temizlenene kadar operasyonun devam edeceğini, verilen Şehitlerden dolayı canların yandığını, teröre karşı verilen samimi mücadelede tüm ülkenin aynı tutumu benimsemesi gerektiğini, Mali ile askeri konularda iş birliği yapıldığını açıkladı.

"Mali ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz"

"Mali ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz" diyen Erdoğan, barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmelerin ele alındığını, Mali'nin terörden çok çektiğini, bu acıyı Tükiye'nin de çektiğini, Mali'nin toprak bütünlüğünün önemsendiğini, terörle mücadele için Türkiye'nin Mali'nin yanında olduğunu, Batı'nın terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünyanın izlediğini, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütleri ile mücadelesinin yoğun bir şekilde devam ettiğini, Mehmetçik ve ÖSO'dan 120 kişinin Şehit olduğunu açıkladı.

Mali'ye Metrobüs önerisi

Mali'deki ulaşım sıkıntısına da değinen Erdoğan, "Geldiğimden itibaren bir şey dikkatimi çok çekti. Ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok. Kendisiyle de konuştum bizde yok dediler. 'Burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız?' diye sordum. "Ben bunu İstanbul'da gördüm çok beğendim" dediler. Biz Türkiye'deki firmalar ile konuşarak irtibatı kurduk. Burada böyle bir projeye girecekler. Toplu taşıma sistemi özellikle Mali'yi çok çok rahatlatacak. Bu arada şahsıma devlet nişanı taktim etmeleri de beni çok onurlandırdı. Bunu milletim adına ben de kabul ediyorum." dedi.