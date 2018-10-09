Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'a "Afrika" çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin büyük ivme kazandığını, Afrika’da ortak yatırıma girilebilineceğini söyledi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 14:27

Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin büyük ivme kazandığını, Afrika’da ortak yatırıma girilebilineceğini söyledi.

“Türkiye ile Macaristan, Afrika’da ticarete yapabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Macaristan'ı yabancı bir ülke olarak görmediğini, Orta Asya’ya kadar uzanan kadim bir dostluk olduğunu, Türkiye-Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ivme yakalandığını, Türkiye, Macaristan işbirliği ile Afrika'da ortak yatırıma girilmesi gerektiğini belirtti.

“Macaristan ticaret üssü”

Macaristan'ın ticaret üssü ve en önemli geçiş noktalarından biri olarak görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ın Avrupa'ya ihraç konusunda bir merkez haline geldiğini söyledi.

“Dünyanın en büyük 3 havalimanı olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 16 yıldaki projelerle Türkiye’nin alt yapısını daha da güçlendirdiklerini, Yeni Havalimanı'nın tüm etapları devreye girince 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olacağını, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın 165 milyar dolara ulaştığını, 2023'te 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

“Savunma sanayisinde ortak adımlar atmayı planlıyoruz”

Macaristan ile savunma sanayisine yönelik bazı adımlar atmayı planladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduklarını söyledi.

“Turizmde 40 milyona ulaştık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Turizmde 40 milyona ulaştık. Hedefimiz 2023'te 50 milyon turist. Macaristan'da ciddi yatırımlar yapan şirketlerimiz olduğunu görüyorum. Bankalarımız arasındaki ilişkileri de güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“Hiçbir kuruluştan doğru dürüst yardım almadık”

Son birkaç aydır spekülatif ekonomik saldırılar olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta kendi huzuru ve güvenliğini sağlamak için attığı adımlar bazı çevrelere zarar vermiştir. YPG'nin işgalinde olan bölgelerde, şimdi yüzbinler huzur içinde yaşıyor. Soçi Mutabakatı ile 3.5 milyon insanın güvenliğini garanti altına almıştır. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. 33 milyar dolar açıkladık. Hiçbir kuruluştan doğru dürüst yardım almadık. AB sözünde durmadı” ifadelerini kullandı.

“Kimse Türk ekonomisini çökertemez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin milli bekasını koruma konusunda kararlı olduklarını, Türk ekonomi ve bankacılık sisteminin şoklara dayanıklı olduğunu, kimsenin Türk ekonomisini çökertemeyeceğini, Türkiye’ye yönelik saldırılara karşı gerekli kurumlarla önlemleri aldıklarını, Hazine ve Maliye Bakanı'nın programı açıkladığını, alınan önlemlerle ekonominin dengelenmeye başladığını memnuniyetle gördüklerini, Macaristan ile ticaretin büyük önem arz ettiğini, Türk iş adamlarının vizeye tabi olması potansiyelinin kullanılamamasının önündeki en büyük engellerden olduğunu söyledi.