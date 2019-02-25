Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, babasını kaybeden ünlü şarkıcı Mabel Matiz'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Güncellenme 25 Şubat 2019 10:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz ismi ile bilinen Fatih Karaca’ya babasının vefatı nedeniyle telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan’dan Mabel Matiz’e taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabel Matiz’i telefonla arayarak 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca için taziyelerini iletti.

Ölümün mukadder olduğunu hatırlatan Erdoğan, kader planında var olanın er geç gerçekleşeceğini belirterek, acılı ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

“Hep çok sevdim seni”

Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Mabel Matiz, "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi' diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca'yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok" ifadelerini kullandı.