Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Suriye mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; seçim sonrası Suriye meselesinin masada değil, sahada çözüleceğini söyledi.

Güncellenme 30 Mart 2019 12:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz” dedi.

“Suriye meselesini sahada çözeceğiz”

Seçimlerden sonra yapacağı ilk işi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gafını hatırlatan Erdoğan, "Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum” dedi.

“Bu ittifakı 15 Temmuz'da kurduk”

AK Parti ve MHP’nin içinde bulunduğu oluşumun adının Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Biz bu ittifakı 15 Temmuz'da kurduk. Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle” açıklamasını yaptı.

Ekonomik terör açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan; seçim öncesi ekonomik saldırılara da değinerek, “Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir” dedi.

“Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok”

“Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İster içeride ister dışarıda olsun, bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız” açıklamasını yaptı.