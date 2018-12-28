Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Münbiç'e operasyon konusunda kesinleşmiş bir durumun söz konusu olmadığını, şu anda tedbirlerin alındığını söyledi.

Güncellenme 28 Aralık 2018 14:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Suriye'nin Münbiç'e yönelik eylem içerisinde olduğunu bildiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orada kendi bayrağını dalgalandırmak istediği gibi bir durum olduğunu biliyoruz” dedi.

“Kesin bir şey söz konusu değil”

Ortada kesinleşmiş bir durumun söz konusu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 saat kadar önce arkadaşlarımızla istihbaratla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil. Şu anda tedbirlerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

“Obama sözünü tutmadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; heyet görüşmesi sonrası Putin’le görüşebileceğini, TSK’nın bölgede çalışmasının devam ettiğini, Türkiye’nin bölgede her türlü gerekli adımı attığını, Münbiç konusunda Obama döneminden başlayan bir süreç olduğunu, Obama’nın bu süreçte sözünü tutmadığını, bütün bunlara rağmen Türkiye’nin sabrettiğini, Trump döneminde bu konunun tekrar gündeme geldiğini, birlikte hareket edilebileceğini söylediğini, Putin ile insani yardım konusunda atılabilecek adımları konuştuklarını belirtti.

“Suriye'nin bölünmesine karşıyız”

Bu toprakların Suriye'ye aittir olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Bizim amacımız terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde bize yapacak şey kalmaz” dedi.