Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme sürecinde Bahçeli ile bir araya gelmelerinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Güncellenme 04 Aralık 2018 15:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında gittiği Arjantin, Paraguay ve Venezuela ziyaretleri sonrası Ankara’ya döndü.

Nihai karar ne zaman açıklanacak

Dönüşü sonrası Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’la ilgili biraz daha sabırlı olunmasını istediğini, nihai kararı tabanı yoluna koyduktan sonra vereceklerini söyledi.

Bahçeli ile bir araya gelecekler

Yerel seçim sürecinde AK Parti ve MHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmelerinin vazgeçilmez olduğunu, yakın bir zamanda bir araya geleceklerini ifade etti.

Kararı ne zaman açıklayacaklar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki’nin çalışmaları yürüttüğünü, bu çalışmaları hazırladıkça kendileri ile de paylaşacaklarını, iki lider olarak büyükşehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararlarını, tarihlerini ve her şeyi açıklayacaklarını söyledi.