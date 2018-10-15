Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik FETÖ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile gerçek anlamda mücadelenin AK Parti zamanımızda yapıldığını söyledi.

Güncellenme 15 Ekim 2018 16:24

Beştepe'deki İl Müftüleri Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile gerçek anlamda mücadelenin AK Parti zamanımızda yapıldığını ama geç kalındığını, bedelini de ödediklerini söyledi.

İsim vermeden Adnan Oktar’ı da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim hocalarımız insiyatif almadığı zaman hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor” dedi.

“Rabbim bir daha böyle bir destan yazma durumunda bırakmasın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de 15 temmuz destanımızla iftihar etsek de Rabbim bir daha böyle bir destan yazma durumunda bırakmasın diyoruz. Tarih, ibret almayanlar için tekerrür eder. 15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki öz eleştirimizi açık yüreklilikle yapmalıyız. Bu örgütün oluşturduğu tehdidin uzun yıllar farkına varılamaması üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur” ifadelerini kullandı.

“40 yıl boyunca büyümüş habis bir urdur”

FETÖ’nün oluşturduğu tehdidin uzun süreler farkına varılamaması üzerinde herkesin hassasiyetle düşünmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl olup da böyle bir örgüt dünyanın 160 ülkesinde nüfuz edebilmiştir. FETÖ bir sebep değil, arızi bir sistemin sonucudur. Bu hastalığın devlet ve toplum bünyesine nüksetme durumu ise oldukça eskidir. 1970'leri ortalarında bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca büyümüş habis bir urdur. En güçlü desteği 12 Eylül darbesi ile 28 Şubat'ta görmüştür. Örgütün bu iki dönemde serpilip büyümesi asla tesadüf değildir. Bu zat kendisinin peşine takılanlara alsa imam hatiplere gitmelerine fırsat vermedi. Çünkü dert, hesap başkaydı” dedi.

“FETÖ'ye diyet borcu olanlar 15 Temmuz ihanetini asla görmediler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile gerçek anlamda mücadelenin sadece kendileri döneminde yapıldığını, kendilerinin de geç kaldıklarını, geç kalışın bedelini ödediklerini, 17-25 Aralık girişimini sonrası yürütülen mücadele olmaması durumunda 15 Temmuz'un sonuçlarının farklı olacağını, FETÖ'ye diyet borcu olanların 15 Temmuz ihanetini asla görmediklerini ve kabullenmediklerini söyledi.

“Küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz”

Siyasi rant uğruna FETÖ'nün televizyon kanallarında arzı endam etmekten hicap duymadıklarını ifade ede Cumhurbaşkanı Erdoğan, “251 insanımızın şehit olması bu şahısların gözlerindeki gaflet perdelerini kaldırmaya yetmedi. Sözde adalet yürüyüşleriyle örgütün propagandasını yapmaya kalktılar. Yaşadıklarımızdan ders çıkararak bir daha böyle acı hadiseleri yaşamamak için gereken tedbirleri alacağız. Tüm çabalara rağmen tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz. Küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman, meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor. Din ile diyanet ile hatta ve hatta milletimizin asgari ahlak standartlarıyla bağlantısı olmayan şahıslar ortalıkta İslam adına ahkam kesiyor. Arayış içindeki insanlarımızı da kurdukları bu tezgaha düşürebiliyorlar."