Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik dolar kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doların 5,2'lere düştüğünü, iç ve dış siyasette kurulan bu tezgahların hepsini yıktıklarını söyledi.

Güncellenme 25 Ocak 2019 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunun şu anda düşmeye başladığını belirterek, “5,2 buralara düştü; doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Daha önce de söyledim, bunların hepsi gelip geçici, bu da geçici. İç siyaset de dış siyaset de kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız” dedi.

Cumhur İttifakının belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili ve c'lileri bu süreçte 31 Mart akşamının heyecanıyla kutladığını dile getirdi.

Dünya 31 Mart’a kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerin sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyeceğini, tüm dünyadan takip edileceğini, AK Parti’nin 31 Mart'taki akıbetini, sandıktan çıkacak oyları merak edeceklerini, bu nedenle atılacak adımların çok önemli olduğunu söyledi.

Dolar düştü

Dövizin düşmeye başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “5,2 buralara düştü; doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Daha önce de söyledim, bunların hepsi gelip geçici, bu da geçici. İç siyaset de dış siyaset de kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız” dedi.

“Bizim de Google’ımız var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Google ve Yandex gibi arama motorlarımız olduğunu, uzaydan bütün çekimlerin her şeyin yapılabildiğini, bunları da rahatlıkla görebildiklerini, kendisine de sürpriz yapıldığını, Rize, Güneysu'nun görüntülerini aldıklarını çok net göründüğünü söyledi.