Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik dolar açıklaması

Rize'de vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 09:24

Türkiye’ye karşı kötü kampanyalar yürütüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların bu kampanyaya kulak asmamaları gerektiğini belirterek, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.

24 Haziran seçimleri sonrası yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine giren Erdoğan, burada halkla buluştu.

“Yoğun çalışma içindeyiz”

İlçedeki cami önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun çalışma içerisinde yeni dönemin hazırlıklarını yaptıklarını, bir taraftan da dünyanın dört bir tarafına gittiklerini, Türkiye’yi yeni döneme çok daha farklı bir şekilde hazırlama gayreti içinde olduklarını söyledi.

“Bu devlet, bu millet güçlüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür" dedi.

“Türkiye bugün daha iyi”

Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok çalışılması ve çok koşulması gerektiğini, Türkiye’nin 81 ilini çok daha modern hala getirmenin gayreti içinde olacaklarını, Türkiye’nin bugün dünden daha iyi olduğunu, bu kampanyalara kulak asılmaması gerektiğini söyledi.

“2023'e farklı gireceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız” dedi.