Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi kartı borcu olanlara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrı ayrı bankalara kredi kartı borcu olanların bu borçlarını Ziraat Bankası aracılığıyla tek çatı altına topladı.

Güncellenme 08 Ocak 2019 12:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye’nin meşrebinin ve duruşunun belli olduğunu, Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamanın faşistlik olduğunu söyledi.

Kredi kartı borcu olanlara müjde

Kredi kartı borçlarını ödeme zorluğu yaşayan vatandaşlara müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası aracılığıyla bu borçların tek çatı altında toplanacağını, hangi bankaya kredi kartı borcu olunursa olunsun Ziraat Bankası'ndan alınacak kredi ile bu borçların kapatılabileceğini ifade etti.

İş verene müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz" dedi.

“22 milyar liralık kredi kullandıracak”

AK Parti iktidarları döneminde toplamda 1.8 milyon esnaf ve sanatkara 93,4 milyar lira kredi kullandırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında esnafa uygulanan faiz oranının yüzde 45 iken bugün bu faiz oranının yüzde 5 seviyesine gerilediğini, Halkbank’ın esnaf ve sanatkarların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracağını söyledi.