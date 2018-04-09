Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan’a FETÖ uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün bugün bize yaptığını yarın Kırgızistan’a yapacak kadar hain bir örgüt olduğunu söyledi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 21:29

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, resmi temaslar için Türkiye'ye geldi. Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Tören sonrası baş başa görüşen Erdoğan ve Ceenbekov, ortak basın toplantısı düzenledi.

“FETÖ bize yaptığını Kırgızistan’a da yapabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’cülerin Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne sokmak için her türlü alçaklığı sergilediklerini, FETÖ'nün bugün bize yaptığını yarın Kırgızistan’a yapacak kadar hain bir örgüttü olduğunu söyledi.

“Bu örgütün kökünü kazıyacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdüreceğini, Kırgızistan için de çok büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanlarının bir görevi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alınacağına inanıyorum. Biz de FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız."