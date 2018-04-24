Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini söylediği sözlerine sert çıkarak, boyunun ölçüsünü 24 Haziran'da alacağını söyledi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 12:37

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini söylediği sözlerine sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı'ya iftira attığını, bunun edep dışı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı devletinin yapı taşlarından olan Yörüklere ve Türkmenlere zulm ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun milletten ve tarihi geçmişten ne kadar uzak olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu'na haddini bileceksin diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yörüklerin, Sultan Abdülhamid'in kendi kapısını teslim ettiği insanlar olduğunu, kendi can güvenliğini bunlara teslim ettiği halde Yörüklerden veya obalardan Osmanlı'yı koparmaya çalışmanın doğru olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı'nın Yörüklere zulmetmediğini, Afrika'nın içlerinden Avrupa'ya kadar zulüm görenlere yardım etmeyi kendine bir görev bildiğini, Kılıçdaroğlu'nun artık iflah olmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun Ermeni çeteleri kadar Türkiye'ye zarar veren FETÖ'cülerle aynı dili kullandığına dikkati çeken Erdoğan, 24 Haziran'da boyunun ölçüsünü alacağını belirtti.