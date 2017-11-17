Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Hiçbir şey bilmiyorsan aç interneti bu hesabı otomatik yapan programlar var onu kullan" dedi.

Güncellenme 17 Kasım 2017 11:55

"Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin başarılarına saldırıyor"

Kılıçdaroğlu: 'SSK'yı batırdı' deyip müfettiş ordusu görevlendirdiler, beş kuruşluk yolsuzluk bulamadılar

Karşımızdaki manzara bu kadar netken, ülkemizdeki ana muhalefet partisinin millilikten uzak bir siyaset izlemesi dikkat çekicidir. Biz onların aksine demokrasiye gönülden bağlı bir partiyiz. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyerek şehit ve gazilere karşı en büyük saygısızlığı yapan zat (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu) kendi geçmişini unutturmak için AK Parti'nin başarılarına saldırıyor. Tutmuş SGK'ya saldırıyor. Her fırsatta SSK'yı nasıl batırdığını anlatıyoruz. Bunca kabahatin üzerine böyle bir çıkış yapması da ayrı bir garabet. Seni biliyoruz. Senin döneminde SSK'nın ne hale düştüğünü biliyoruz. Buradan tüm milletime rakamlarla bu zatın SSK'nın başında olduğu dönemi açıklıyoruz. 'Ben SSK'yı 2 milyar zarara uğratmıştım' diyor. 'Siz 20 milyar zarara uğrattınız' diye laf geveleyip duruyor.

"Hiçbir şey bilmiyorsan aç interneti bu hesabı otomatik yapan programlar var onu kullan"

Hesap uzmanıyım dediğine bakmayın, bu hesap kitap bilmez. Kendi dönemindeki 2.5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden bu zatın haberi yoktur. Şimdi otursun bir de bunun hesabını yapsın. Hiçbir şey bilmiyorsan aç interneti bu hesabı otomatik yapan programlar var onu kullan.