Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kılıçdaroğlu'nu “Bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez” sözleri ile eleştirdi.

Güncellenme 27 Mart 2019 17:20

Bolu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemlerinin yer aldığı videoyu izleterek, "Ey Bolu, CHP kimlerle kol kola, kimlerle omuz omuza görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" sorusunu sordu.

“Bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez”

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini hatırlatıp, "Kürdistan" diye bir bölge olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Bay Sezai, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al, beraber gidin ama Türkiye'de yok. Bay Kemal de onunla beraber takılabilir çok da farkı yok zaten, beraber dolaşıyorlar. Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor” dedi.

“CHP'ye gönül verenlerin de oylarına talibiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; CHP’nin şu anda içler acısı bir durumda olduğunu belirterek, bunun CHP'lileri de endişelendirdiğini, bunun kendi seçmenlerinin kanına dokunduğunu, CHP'li vatanperverin üzgün olduğunu belirtti.

“Bizim gibi onlar da bu kötü tabloyu içlerine sindiremiyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bizim gibi onlar da CHP'nin yaşadığı kimlik bunalımını tasvip etmiyor. Bizim gibi CHP'li kardeşlerim de bölücülerle, FETÖ'cülerle kurulan kirli ittifaktan rahatsızlık duyuyor. İnşallah 31 Mart'ın CHP'de de yeni bir başlangıca vesile olacağına inanıyorum. 31 Mart'ın milletin değerleriyle, inancıyla kavgalı mevcut yönetiminden kurtuluş günü olacağını düşünüyorum. CHP'nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart bir fırsattır. CHP'nin bölücülerin boyunduruğundan kurtulması için 31 Mart önemli bir imkandır. Bunun için Bolu'da 31 Mart'ta partimizi ve ittifakımızı destekleyen kardeşlerimizle birlikte CHP'ye gönül verenlerin de oylarına talibiz” ifadelerini kullandı.