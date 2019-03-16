Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun "İslam dünyasından kaynaklanan terör" yorumuna sert tepki gösterdi.

Güncellenme 16 Mart 2019 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelenda'daki cami katliamıyla ilgili "İslam dünyasından kaynaklanan terör" yorumunu sert bir dille eleştirdi.

“Şu hale bak ya, ne günlere kaldık?”

''Terbiyesize ‘bak İslam dünyasından kaynaklanan terör’ diyor” sözleri ile Kılıçdaroğluna tepki gösteren Erdoğan, “Yahu senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var? Şu hale bak ya, ne günlere kaldık?'' diye sordu.

Kılıçdaroğlu’nun "İslam dünyasından kaynaklanan terör" sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terbiyesize bak 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Yahu senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var? Şu hale bak ya, ne günlere kaldık? Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkının yüzde 99'ü Müslüman olan bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal, sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin, ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir, kendini” dedi.

Teröriste sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş” ifadelerini kullandı.

Terör saldırısını gerçekleştiren kişinin “tüm camileri, minareleri yıkacağız” dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?. Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız. Ama tabi Yeni Zelanda'dan bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya, şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın. Olmaz böyle şey. 49 insan... Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş iyi bir gidiş değil” dedi.