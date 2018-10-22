Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin yerel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayacağını söyledi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 13:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki gibi Mart 2019 seçimlerinde de hezimet yaşayacağını söyledi.

Sosyal medya kullanımından, kardeşlik hukukuna kadar hususlardaki görüşlerini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Mart 2019’da yapılması planlanan seçimlerden ezici bir zaferle çıkacağını belirtti.

“Kutuplaştırıcı siyaset yapmadık”

AK Parti’nin ayırıcı vasfının karşılarındaki manzara olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutuplaştırıcı bir siyaset yapmadıklarını, Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan bir parti olduklarını, AK Parti’nin Türkiye'nin partisi olduğunu, bugüne kadar ayrımcılığın, ırkçılığın bu kapıdan içeri girmesine müsaade etmediklerini, helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çoban ile Karadeniz'in azgın sularında balıkçılık yapan arasında fark olmadığını, ana muhalefet partisi ve avenelerinin insanları birbirine düşürmesine fırsat vermeyeceğini, sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyeceklerini ifade etti.

“Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar, diğer taraftan Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içinde olabilirsin. Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin” dedi.

“Mart 2019’da da hezimet yaşayacaklar”

7 yıldır büyük bir sabır ve ali cenablıkla Suriyeli mazlumlara ev sahipliği yapan bu millete söylemedikleri yalan kalmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin basiret ve ferasetini aşamadıklarını, her seçimde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç almaktan kendilerini alamadıklarını, Mart 2019'da da sonuçların aynı olacağını, aynı hezimeti yaşayacaklarını, bugüne kadar başkalarından ziyade kendilerinin ne yaptığına baktıklarını, standartın muhalefetin belirlemesine izin vermediklerini, böyle bir yanlışa düşmüş olmaları durumunda bu oy oranlarının yarısını dahi alamayacaklarını belirtti.

“SSK’yı batırdı, CHP’yi de batıracak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların ne dediğiyle, ne yaptığıyla uğraşmayacaklarını, rotayı çizmek için millete bakacaklarını, seviyeyi düşürmeden bunların hatalarını ifşa etmekten geri durmayacaklarını, Mart 2019 seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını, bu mahalli idareler seçiminin belki de ana muhalefetin sonu olacağını, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sadece millete değil, CHP’ye de bela olduğunu, CHP’nin bu kişiden kurtulması gerektiğini, SSK’yı batırdığını, CHP’yi de batırma gayreti içinde olduğunu söyledi.