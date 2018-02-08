Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na; Senden mi alacağız emri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Esed'le masaya otur sözlerine "1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız?" diye cevap verdi.

Güncellenme 08 Şubat 2018 13:58

Esed ile masaya oturun diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısında yaptığı konuşmada cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız?" diyerek tepki gösterdi.

Askerimiz destan yazıyor

Askerimizin destan yazdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1028 teröristin etkisiz hale getirildiğini, her türlü alçaklığa rağmen bölgenin teröristlerden temizlediğini belirterek, "Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? Afrin'e gitmeyin, fazla içeri gitmeyin. Senden mi alacağız emri. Bize milletimizin emri var, emri" dedi.

Kılıçdaroğlu'na tepki

"Ona kalsa Esed ile masaya oturun da işi konuşun diyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle beraber konuşabilirsiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Biz terör örgütlerinin icazeti ile yola çıkanlarla beraber yol yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz. Utanmadan, sıkılmadan bizim DEAŞ ile işbirliği yaptığımız söylüyor. Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok. Ne zaman bunu ispata davet ettiysem hiçbir zaman ispat etmemiştir" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et"

DEAŞ'la ilgili iddialar hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et. Ben bu makamda, görevde durmam çekilirim. Sen ispat edemezsen çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu. DHKP-C ile yürüyen birisi. Bunlardan bir şey olabilir mi ya? Senin bu kağıtlarına biz alıştık. Bazı televizyonlarda bizim DEAŞ ile ilgili söylediklerimizi açık ve net ortaya koyuyorlar. Çık açık ve net konuş. Bunlar terör örgütürüdür de. Ben El Nusra terör örgütüdür dedim, diyorum. Sen de DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarına şu şekilde devam etti:

"Bu kuruluşun Türklük ile alakası yok"

Onların desteği ile Hakkari'de miting yapacak kadar zavallısın sen. Bu ara tweet'ler atıyorlar, neymiş o, biz Türklük ve Türkiye kavramına karşıymışız. Niye TTB'den isminin kaldırılmasını istediğimiz için. Niye? Bu kuruluşun Türklük ile alakası yok, Türk kavramına layık olan bir yanı da yok. TBB'nin de Türkiye'ye layık olan hiçbir yanı yok. Bunlar ne hukuku ne hekimliği, tabipliği kendi saltanatı altına alamazlar. Çıkartılacak olan kanunla, Bakanlar Kurulu ile tüm hekimler, hukukçular kendi derneğini kurabilecekler. Kalkıp tweet'lerle ev sahibini bastırmaya kalkıyorlar. Kullanamayacaksınız, ne Türk kavramını ne Türkiye ismini.