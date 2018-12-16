Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu sefer kaçamazsın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarındaki gibi ayaklanma tertip edenlere 15 Temmuz’daki gibi sokakların dar edileceğini söyledi.

Güncellenme 16 Aralık 2018 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anamuhalefet partisinin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının Türkiye'nin şanssızlığı olduğunu söyledi.

“Sokakları dar ederler”

Siz kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız sözleri ile CHP’ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarındaki gibi bir ayaklanma tertip edenleri bu milletin 15 Temmuz’daki gibi sokakları dar edeceğini söyledi.

“15 Temmuz’daki gibi saklanamazsın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’da tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesine saklandığını ama böyle bir durumda kaçmaya dahi fırsat bulamayacağını belirtti.

“Ne yapacaksan sandıkta yap”

Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan, “Eğer gücün yetiyorsa işte sandık ne yapacaksan gel sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla. Buna fırsat vermeyiz gereğini de yaparız” dedi.