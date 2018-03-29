Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu" hamlesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında FETÖ ile ilişkilendiren sözler sarf eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tazminat savası açıldı.

Güncellenme 29 Mart 2018 11:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık bir tazminat davası daha açtı. Açılan bu davayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından duyurdu.

"Haksız ve mesnetsiz ithamlar..."

Avukat aydın yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık.

"FETÖ taktiğidir"

Sayın Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektik. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir.

FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin mağlup edildiği bir Türkiye’nin inşasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar hayati olduğu izahtan varestedir. Bu liderliğin haksız ve mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaması ülkesini seven herkesin ortak sorumluluğu olmalıdır."