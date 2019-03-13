Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kanal Ankara" müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; başkente Kanal Ankara projesini kazandıracaklarını söyledi.

Güncellenme 13 Mart 2019 20:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Kanal Ankara projesi ile başkente çok farklı bir eser kazandırılacağını, projenin temellerinin çok yakında atılacağını söyledi.

Ankara’da yedinci miting

Son 2 ayda Ankara’da yedinci kez miting yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu güzel ilçemize yaptığımız ziyareti toplu açılış töreni il bir hizmet şölenine dönüştürelim dedik. Bugün burada toplam bedeli 306 milyon lira olan 29 kalem eser ve hizmetin açılışını yapacağız” dedi.

Kanal Ankara projesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuracaklarını, 35 kilometrelik Kanal Ankara projesi ile başkente çok farklı eserler kazandıracaklarını, Ankara'nın güneyinin çehresini değiştireceğine inandığı bu projenin temelinin çok yakında atılacağını söyledi.

“Elele, omuz omuza 18 günümüz var”

Bugün resmi açılışını yapılan eserlerden birinin de Konya yolu boyunca inşa edilen köprülü kavşaklar olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belediyemiz gerçekten çok önemli yatırımlara imza attı. Gölbaşı'na bambaşka bir hava katan şehir parkımız, 53 ayrı park, spor merkezleri, kültür merkezleri gibi toplam 209 proje belediyemiz tarafından sizlerin hizmetine sunuldu. Bu vesileyle şimdi burada Fatih kardeşimiz de buraya kadar geldi. Şimdi yeni bir süreç başlayacak Ramazan kardeşimizle. Elele, omuz omuza 18 günümüz var” ifadelerini kullandı.