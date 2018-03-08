Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara çağrı: Dikkate almayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlarla ilgili konularda marjinallerin asla dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 08 Mart 2018 16:23

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor" dedi.

Kadınlar insanlığın öğretmenidir

Kadınların tüm insanlığın öğretmeni olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların uzun yıllar her şeyi annesinden öğrendiğini, eğitimin doğumdan önce başladığını, kendi gözünde kadınların insanlığın öğretmeni olduğunu, kadınların Allah vergisi güçlü bir sezileri olduğunu, öğretmenlik yeteneği geliştirildiğinde ortaya elleri ayakları öpülesi anaların, eşlerin, kızların çıktığını söyledi.

Cennetin anahtarı annelerin ayakların altında

Cennetin anahtarı annelerin ayakları altında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan ayrıldığınızda annelerinizin ayaklarının altını öpün. Çünkü cennet, annelerin ayakları altında. Anneler nazlıdır, siz öpmeye kalkarsınız o ayağını çeker. Çektiği zaman da anneciğim siz bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsunuz deyin. Hadis, Peygamber Efendimizin hadisinde babaların ayaklarının altında demiyor" dedi.

Bazı Hocalara, Mehmet Akif’li gönderme

Erdoğan, kadınlarla ilgili meseleleri konuşurken anne vurgusu yapılmasından rahatsız olanların olduğunu söyledi. Mehmet Akif'in "Ne hisli validelerdir bizim kadınlarımız. Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız. Yazık ki onları tasvir eder birer umacı. Beş on romancı, sıkılmaz beş on da maksadcı" sözlerinden örnek veren Erdoğan, Akif'in sıralamasının tamamlanmasını gerektiğini, bunlara 5-10 televizyon dizisini, 5-10 medya maydanozunu da eklemek gerektiğini söyledi.

Üç çocuğa karşı olanlar millete düşmandır

Birilerinin kendi annesini ısrarla yanlış anlatmaya çalıştığını da belirten Erdoğan, zaman zaman en az üç çocuk dediğini, birilerinin bundan rahatsız olduğunu, rahatsız olanların bu millete düşman olduklarını söyledi.

“Beni birçok hocaefendi tefe koyacak”

Kadınlarla ilgili konularda marjinallerin asla dikkate alınmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın" dedi.

Bu mantık kabul edilemez

Bazı sözlerin reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı ile söylendiğini, bu sözlerin asla kabul edilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Tartışmayı dinimizin kavramları ile yürütmek kadınlara değil, inancımıza da dinimize de aykırıdır. Bizim mukaddes kitabımız Kuran'dır. Kuran'a ters değilse mesele bitmiştir. Eskiler, yani kudema usulsüzlüğümüz, ululsüzlüğümüzdendir derdi" dedi.

Meydan FETÖ’ye kaldı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nda çok çok vasıflı ve bütün ilim dallarında yetkis sahibi olan hocaların olduğunu belirten Erdoğan, bu hocaların bu alanları vasıfsız kişilere kaptırmamaları gerektiğini, FETÖ olayının da böyle olduğunu, söylenildiğini sonra da şura yaptırıldığını, asıl konuşması gerekenlerin konuşmaması ile meydanın FETÖ'ye kaldığını, FETÖ'nün arkasından gelen tiplere kaldığını, onların da vasıflarının ortada olduğunu, FETÖ'nün kalitesinin ve vasfının ortada olduğunu, arkasından gidenlerin ise ondan daha da geri olduğunu söyledi.