Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayının netleştiğini, 29 Aralık'ta açıklanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul aday hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylık için istifa etmesine gerek olmadığını ve İstanbul adayının 29 Aralık'ta açıklanacağını söyledi.
Aday belli oldu
AK Parti’nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi planlanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım için "İstifa etmesine gerek yok. Adayımız 29 Aralık'ta açıklanacak" dedi.
MHP ile ittifak yapılacak iller netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile yapacakları iş birliğine dair de "İttifak yapacağımız iller büyük ölçüde netleşti" ifadesini kullandı.