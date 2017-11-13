Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İsmail Kahraman' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı olarak İsmail Kahraman'ı göstermesini "Ben de yeni öğrendim" diyerek değerlendirdi.

Güncellenme 13 Kasım 2017 15:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı olarak İsmail Kahraman'ı göstermesini de değerlendirerek "Ben de yeni öğrendim." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması:

"Malumunuz, şu anda İsmail Bey, gerek siyasetteki deneyimi ile gerçekten yakın siyasi tarihe olan vukufiyeti ile değerli bir milletvekili arkadaşımız. Burada Meclis Başkanlığı'na adaylık husus her milletvekilinin kendi tercihidir. Şu anda İsmail Bey'in adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma hakkım da yok. Sadece partinin genel başkanıyım, aynı zamanda da Cumhurbaşkanıyım."