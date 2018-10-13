Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması!

CHP'nin İş Bankası'nda yüzde 28'e yakın bir hissesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin desteği ile hisselerin hazineye devredileceğini söyledi.

Güncellenme 13 Ekim 2018 15:46

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili konunun Meclis'e getirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine'ye gitsin diye yaptı. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız" dedi.

“Artık CHP'yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere 42 tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Hastanesi her türlü imkanıyla şehrimize yakışır bir hizmet oldu. Duydunuz mu Bay Kemal ne diyor? Hastanelerde artık ameliyat yapılmayacakmış. Ya bu ne menem bir adam ya. Bay Kemal, artık Türkiye'de Bay Kemal'in SSK'sı dönemi yok. Sen ölüleri rehin alıyordun ya ölüleri. Bu adam SSK Genel Müdürü iken, bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü, ölüleri rehin aldı. Vakit geliyor, 5.5 ay sonra, Mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı bu millet verecek. Artık CHP'yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Eğer teröre bulaşmış olanlardan, kalkıp da belediye başkan adayı yapacak olanlar olursa, şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Bu milletin parasını verelim de bunlar Kandil'e versin. Yok öyle. Bir şey olsa da şu Tayyip Erdoğan aradan çekilse meydan bize kalsa beklentisiyle yan gelip yatıyorlar. Bunların en büyük başarıları, her evden bir oy diyerek, bölücü örgütün güdümündeki partiyi meclise sokmak. Şimdi mahalli seçimlerinde de bazı belediyeleri onlara teslim etmeye çalışıyorlar. Türk milletini hiç tanımadıkları için yüzde 25'in üzerine çıkamadılar. Buradan sesleniyorum. Eğer teröre bulaşmış olanlardan, kalkıp da belediye başkan adayı yapacak olanlar olursa, şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Bu milletin parasını verelim de bunlar Kandil'e versin. Yok öyle. Müslüman bir delikten bir kere sokulur, bir daha asla.

“Bunu da açıklamaya davet ediyorum”

Bunların derdi ülkeye ve millete hizmet etmek, bunun için cumhurbaşkanlığını kazanmak değil. Tek gayeleri, ellerindeki belediye ve partideki koltuklarını korumak ve ekmek elden su gölden yaşayıp gitmektir. Merak ediyorum, Kılıçdaroğlu'na açtığım davalarda kazandığım paraları, Kılıçdaroğlu cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı? Bunu da açıklamaya davet ediyorum.

“İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var”

İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine'ye gitsin diye yaptı. Biz Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın? Bir an önce meclisimizden bu geçecek. Ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek.

“FETÖ konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum”

2010'da başladılar ama 40 yıldır bunlar bu ülkede hazırlık yaptılar. Şimdi ortaya konulan tüm hakikatlere rağmen örgütün içinde kalmaya devam edenler bunun sonuçlarına da katlanırlar. Bak buradan sesleniyorum. FETÖ'de kalanlar kusura bakmasın, canlarını yakarız hukuk neyse onu da uygularız. Bunlar kardeşleri birbirine düşürdüler. Biz bunlara müsaade edemeyiz. Gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. FETÖ konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Bu ihanet çetesinin tam ortasında olup kurtulduklarını sananlar sevinmesin. Her gün yeni deliller bulunuyor. Bu ihanet çetesinin peşini bırakmadık. bırakmayacağız. Isparta'da bunların kasasından 100 kilo altın 5 milyon dolar çıktı. Türk finans sektörüne sesleniyorum. Kasalarla ilgili çalışmalara dikkat. Kim, ne yapıyor dikkat edeceksiniz."