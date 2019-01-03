Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a terör uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Güncellenme 03 Ocak 2019 17:22

Resmi temaslar için Türkiye'ye gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“Irak’ın toprak bütünlüğü korunmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’la ilişkilere bu sene kalınan yerden devam edileceğini, Irak’ın kendi ayakları üzerinde durmasının bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemli olduğunu, Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Türkiye’nin Irak siyasetinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Terör örgütleri uyarısı

Çatışmalardan ve iş savaştan zarar gören bölgelerin imarı ve Irak’taki altyapı çalışmaları için göreve hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var. (Irak) İkili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim. DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır... Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız” dedi.