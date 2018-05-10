Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye zor soru!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Farklı aday tarifleri yapılıyordu, ama siz aday oldunuz" dediği öğrenildi.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 14:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi dün AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. 21.00'de başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Rize muhabbeti

Habertürk'te yer alan habere göre, Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anne tarafından Rizeli olduğunu söyledi. Erdoğan da, İnce'ye, Rize'de yaşayan tanıdık ve akrabaları olup olmadığını sordu. İnce, Erdoğan'a tanıdıklarını söyledi. Erdoğan ile İnce'nin, Rize'de ortak tanıdıkları olduğu ortaya çıktı. İki Rizeli'nin görüşmesi çay eşliğinde gerçekleşti.

Baykal’ın son durumu konuşuldu

Görüşme sırasında Muharrem İnce, Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. Erdoğan ise Baykal'a şifa dilediğinde bulundu.

Erdoğan’ın aday sorusu

Erdoğan ve İnce arasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de konuşuldu. Erdoğan'ın, İnce'ye, "Farklı aday tarifleri yapılıyordu, ama siz aday oldunuz" dediği öğrenildi.