Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin 'Pensilvanya' iddialarına tazminat davası açtı.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 15:23

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ortaya attığı 'Pensilvanya' iddiaları sonrası harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tazminat davası açtı.

24 Haziran seçimleri kapsamında mitinglerde konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'le görüştüğünü ve bunun ardından AK Parti'yi kurduğunu iddia etmişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bu iddianı ispatlamazsan namertsin" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Erdoğan'dan yeni bir hamle geldi ve Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Erdoğan'ın avukatları asılsız iddialar nedeni ile İnce'ye tazminat davası açtı.