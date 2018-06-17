Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye: Haddini bil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içine Türkiye’nin huzur ve güven adasına çevirdik İstanbul’a itibarını kazandırdık" dedi.

Güncellenme 17 Haziran 2018 19:02

AK Parti'nin Yenikapı mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içine Türkiye’nin huzur ve güven adasına çevirdik İstanbul’a itibarını kazandırdık. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz. Bay Muharrem yolsuzluklardan bahsediyorsun haddini bil. İstanbul’a hem yatırımlar yaptık hem borç ödedik. Sen bizim yatırımlarımıza kör müsün. Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor haddini bil. Biz Marmaray’ı, Avrasya’yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Osmangazi Köprüsü’nü neyle yaptık. Bizde icraat var. Laf değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 16 senede yepyeni bir çehreye biz kavuşturduklarını, sadece İstanbul’a 236 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, 'Şöyle soydular böyle soydular' dediklerini, bunu hayasızlık olduğunu, AKM'yi yıktıklarını, yerine Türkiye’nin bir numaralı opera binasını yaptıklarını söyledi.

250 yıllık tarihi olan meşhur Rami Kışlası’nı 7 milyon ciltlik bir kütüphaneye çevireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’u bir kültür sanat merkezine çevirdiklerini, muhalefetin sadece kendisine hakaret ettiğini, Kuleli Askeri Lisesi’nin restorasyonunu yaparak onu da müzeye çevirdiklerini, müzik müzesi ve sikke müzesi kuracaklarını, Yaslıada'yı demokrasi ve özgürlükler adasına çevireceklerini, burada uluslararası toplantıların yapılacağını, 2 gün 3 gün adaya kapanacaklarını ve netice alacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Elazığ’da konuşmuş bizim millet bahçeleriyle dalga geçiyor. Geçen gün orada maalesef şehitlerimiz oldu. Dün TOKİ’ye talimat verdim konut TOKİ’yi orayı konut planına almıştı. Orayı millet bahçesi yapacağız. 26 dönümlük yeri Elazığ’da TOKİ yeni projesini hazırlıyor. Orayı da Elazığ’a millet bahçesi olarak kazanıyoruz.

Haliç’te bilim ve teknoloji merkezi kuruyoruz. Hazırlıklar tamam süratle inşallah yıkımı yapılacak ve Haliç tersanesi devasa bir bilim ve teknoloji merkezine dönüşecek."