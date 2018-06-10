Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye: Çakma Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muharrem'de başımıza küçük Kılıçdaroğlu kesildi. Daha doğrusu çakma Kılıçdaroğlu. Çakması bir yanda aslı bir yanda" dedi.

Güncellenme 10 Haziran 2018 16:37

AK Parti'nin Denizli mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin Kadıköy mitinginde yaptığı konuşmaya cevap olarak, "Kadıköy'de kendi tabanını hırsız Erdoğan diye bağırtıyor, hangi delilin var terbiyesiz" diye yüklendi.

"Siz diğerlerini burada gördünüz mü?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz diğerlerini burada gördünüz mü? Geçen yılda 2 kere geldik. Sizinle aramızda farklı bir bağ var. Sizleri gönülden selamlıyorum. Buralara gelene kadar çok saldırılara maruz kaldık. Darbe girişimleri gördük. Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor" dedi.

“Türkiye şahlanacak”

Güneşin altındaki vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Denizli biliyorum şu güneşte çok yandınız. Bu tahammülünüz var ya, 24 Haziran'da bahar ferahlığına dönüşecek. 24 Haziranda cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz? Denizli vakit birlik vakti, vakit Denizli vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece ve sadece hizmet getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Biz geçmiş dönemlerdeki gibi ülkemizi kaoslara, koalisyonlara mahkum etmedik. Yatırımlarımızda, projelerimizden asla taviz vermedik. Onlar birbirine şunu söylüyor, yenildin de yenildin. Size bir dinletiyim. Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler. Yaptığımız yatırımlarda Denizli çok büyük pay aldı. Denizli'ye 22.5 milyar dolarlık yatırım yaptık. AK Parti bu ya, Erdoğan bu ya. Çok çalıştık. Söz verdim şu kadar zamanda Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yapacağız dedik. Yaptık. Bay Muharrem adam gibi adam olacaksın.

“Denizli'ye bir stat yapıyoruz”

Denizli'ye bir stat yapıyoruz. Karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumu da millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu git, yat, yuvarlan. İngilizin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 405 konutu hayata geçirdik, bundan haberin var mı Bay Muharrem. Denizli'ye biz geldik 16 yılda 358 kilometre bölünmüş yol yaptık.

“Muharrem'de başımıza küçük Kılıçdaroğlu”

Rozetini çıkarmakla tarafsız olduğunu sanıyor. O rozetini çıkarmadı aslında. Partisi onu başından attı. Her seçimde karşımıza Kılıçdaroğlu çıkıyordu, bu sefer 'Gel bakalım Muharrem' Seçim beyannemesini bile okutmadılar. Muharrem'de başımıza küçük Kılıçdaroğlu kesildi. Daha doğrusu çakma Kılıçdaroğlu. Çakması bir yanda aslı bir yanda. Tek dertleri CHP'nin başına geçmek. Koltuk kavgası."