Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'nin talebine yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin randevu talebine olumlu baktığını açıkladı.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 21:22

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceğini açıklamıştı. Erdoğan, "İnce'yi partimde kabul edebilirim. Televizyonlarda tartışma olaylarına girmek istemiyorum" ifadeleri ile görüşmeye olumlu baktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemediğini, kendi üzerinden başkalarının prim yapmasını istemediğini, AK Parti'de İnce'yi kabul edebileceğini, Külliye'de kabul olayının farklı bir durum olduğunu, şu anda partilerin adayları olarak seçime girmiş bulunduklarını, partimin genel başkanı olarak partide kabulün daha doğru olacağını düşündüğünü, İnce'nin randevu talebinde bulunduğunu ve bu talebe de kısa zamanda bir cevap vereceklerini söyledi.

İnce, cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve SP lideri Temel Karamollaoğlu'dan randevu talep edeceğini, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyarete gideceğini söylemişti.