Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'nin adaylığına ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bir türlü genel başkanı yapmadığı ismi Cumhurbaşkanlığı için aday yaptığını belirtti.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 12:08

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olarak Muharrem İnce'yi göstermesini yorumladı. Erdoğan, "Bir türlü seçilemeyen ismi, Cumhurbaşkanlığı için önerdiler" dedi.

Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim edildi

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarının büyük ölçüde belli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şahsının başvurusunu yapmış bulunduğunu, ayrıca ittifak protokolünün YSK'ya teslim edildiğini, bazı partilerin grup kararı veya imza toplamak suretiyle adaylarını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiklerini, CHP'nin böyle yapmadığını ifade etti.

Parti yönetimini ülkeden daha önemli gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini yönetmenin daha önemli olduğunu düşündüğü için ülke yönetimine talip olmadığını, CHP'ye bir türlü genel başka seçilemeyen birini aday gösterdiklerini, Kılıçdaroğlu'nun takdim ve hareketlerinin bunu ortaya koyduğunu söyledi.

Muhattap alınacak isim hangisi?

Kendilerinin bakış açısında cumhurun en üst temsil edecek kişi olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, en üst makamda temsil edecek bir kişinin de buna uygun birisi olması gerektiğini, kendileri için bir sıkıntı olduğunu, bunu ise seçim sürecinde CHP'de kimin muhattap alınacağı olduğunu söyledi.

Bu iş CHP’nin toptan satışına kadar gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adayla ilgili birçok alanda özellik saydığını, İnce'nin bu profile uymadığını, 15 milletvekilini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete gönderdiklerini, şu an ise seçmenlerine başka partilerin cumhurbaşkanı adayları için seçim kurullarında görev çıkarttıklarını, bunu da demokrasi ile açıkladıklarını, dünyanın hiçbir yerinde bunun demokrasi olarak nitelendirilmeyeceğini, bu işin sonunun CHP'nin toptan satışına kadar gideceğini belirtti.

Sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamadık

CHP, seçim kampanyası boyunca yaptıklarının hesabını millete vereceğini söyleyen Erdoğan, "Burada CHP'ye mi bakacağız, yoksa ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız. Bir aslı var bir de kukla var. Hani Hacivat ile Karagöz oyunlarında sopayı tutan bir kuklacı vardır. Biz şimdi sopanın ucundaki ile mi yoksa kuklacı ile mi uğraşacağız. Bizi çıldırtacaklarını söylediler, haklarını verelim çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu karikatür tip milletimizi eğlendirmeye uğraşıyor. Geçtiğimiz 16 yıla ilişkin en büyük hayıflanmam; şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımızdır" dedi.

Önümüzde yeni bir dönem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde yeni bir dönem var, başarı çıtamızı hizmet ve siyasi kriterleri yukarı çıkardık. Dikkat ederseniz bizi bu kriterleri yükseltmeye kimse zorlamadı, biz çıtayı yukarı çıkardık. Biz hep değişim ve gelişmeden yana olduk. İcraatleri bu doğrultu da yaptık. Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, populist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin. 16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz" ifadelerini kullandı.

Paradan altı sıfırı attık

AK Parti'nin altı sıfır atarak Türk parasını itibarlı hale getirdiğini hatırlatan Erdoğan, "Siz yeniden bu tek haneli rakama altı sıfır ilave etmek suretiyle hani tuvalete gidilebilen günleri geri mi getireceksiniz?" dedi.