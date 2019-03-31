Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamalar! Sonuçları bu sözlerle yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulunu ve balkon konuşması için Ankara'ya gideceğini söyledi.

Güncellenme 31 Mart 2019 22:23

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi.

"Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımız kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır"

"Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizde bundan sonraki seçimler 2023 yılının Haziran ayında olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Gündemimizde çok önemli bir reform programı var." ifadelerini kullandı.

"Daha yürüyecek çok yolumuz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha yürüyecek çok yolumuz var, bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var." dedi.

Erdoğan, "Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim, genel merkezde geleneksel hale gelen balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.