Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik konu hakkında önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yakın bir zamanda işsizliğin çözüleceğini ve çocuk istismarcılarına en ağır cezanın verileceğini açıkladı.

Güncellenme 20 Şubat 2018 12:52

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu dönemdeki en önemli başarının istihdam olduğunu, hedefin işsizliği tek haneye çekmek olduğunu, yakın bir gelecekte Türkiye'de işsizlik değil, çalışacak eleman bulma sorunu yaşanacağını, istihdamın temelinde devletin değil özel sektörün yer almaso gerektiğini söyledi.

"Bu istismar değil, izmihlaldir"

Çocuk istismarları konusunda yaşanan skandallar hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardı ardına çocuk istismarlarını yaşandığını, bu alçak saldırıların kendisini üzdüğünü, bunun çocuklara yönelik bir istismar değil izmihlal olduğunu, bunun toplumu çöküşe götürecek bir dinamit olduğunu, böyle bir duruma kayıtsız kalınamayacağını, Bakanlar Kurulu'nda bu konunun etraflıca ele alındığını, konuyla ilgili altı bakanın çalışmaya başladığını, yakın bir zamanda konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini, caydırcılık bakımdan en ağır ceza ne ise onun verilececeğini, en kısa zamanda milletin beklentilerine cavap verileceğini söyledi.