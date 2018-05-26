Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye ziyaret

İBB'ye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 13:41

İBB'nin Saraçhane'deki binasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde eski günlerini yad ettiğini, eski dostlarıyla karşılaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni dönemi konuştuklarını söyleyen Uysal, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan park projesinden dolayı kendisine müteşekkir olduklarını, İstanbullu olarak kendisine müteşekkir olduklarını, seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye millet bahçeleri projelerinin başlatıldığını, bunun kendileri için büyük sevinç kaynağı olduğunu, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak tamamının park olarak ayrılmasının İstanbulluları ve herkesi çok mutlu ettiğini, öncesinde zaten kendilerinden bilgiler talep edildiğini, İstanbul'un diğer yerlerinde de parkların nerelerde açılabileceğini izah ettiklerini söyledi.