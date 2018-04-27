Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gül" yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri için AK Parti'de yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 27 Nisan 2018 09:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını ve partisinin seçim çalışmalarını değerlendirdi.

“Üzüldüm”

Gül'ün adaylık girişimi için üzüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere, kendi vizyonlarını ve projelerini anlatmalarını, yapacak bir şeyin olmadığını, her olayda bir hayrın olduğunu, endişelenmeye gerek olmadığını, AK Parti'den de birilerini kandırabileceklerini, partiden dahi ayrılanların olabileceğini, tek tek ve isim isim görüşenleri bildiğini, ne yapmaya çalıştıklarını da bildiğini, AK Partililerin işlerine bakması gerektiğini belirtti.

“Yeni projeler var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir başlangıç yapılacağını, yeni iddiaları olacağını, ülkede demokrasi sorunu olduğunu, bu konularda adım atılacağını, bunların manifesto olacağını, yeni yatırımlar olacağını, devam edenler ve yeni projeler olduğunu söyledi.

“Ayrım yapılmayacak”

Mutlaka temayül yapılması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda tecrübeleri olduğunu, kısa süre içinde tamamlanacağını, daha sonra komisyonlarda değerlendireceklerini, mevcut milletvekilleri hariç, eski bakan ve milletvekilleri de aday adayı oluyorsa, onların da temayüle gireceğini, ayrım yapılmayacağını belirtti.

“Kimsenin garantisi yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday olmak isteyen kamu görevlileri için kimseye garanti vermediğini, bir memura adaylık garantisi diye bir şey olmadığını, bürokratlar neyse bakan yardımcılarının da aynı olduğunu, onların da garantisinin olmadığını ifade etti.

“Üç dönem kuralı uygulanacak”

"3 dönem kuralını mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışacağız" diyen Erdoğan, teşkilatlardan da çok fazla aday olmaması gerektiğini, teşkilatların boşaltılmaması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan’ın programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, propaganda döneminde mitinglerin yanı sıra televizyon programlarına da katılacak. AK Parti'nin takvimine göre aday tanıtımı ve seçim bildirgesi 29 Mayıs'ta Ankara Arena'da gerçekleştirilecek.