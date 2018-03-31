Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezicilere: Çatlayın patlayın. Bak yıktık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden yapıldığın belirterek, "İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın patlayın. Bak yıktık!" dedi.

Güncellenme 31 Mart 2018 13:34

İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden yapıldığın belirterek "İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın patlayın. Bak yıktık!" sözleriyle Gezi eylemlerinden sorumlu olan aşırı gruplara yüklendi.

45 gün düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi alanında dünyada bir ilk olan Yeditepe Bienali'nin geleneksel sanatların tanıtımında çok önemli bir rol oynayacağına inandığını, İstanbul gibi her köşesi ayrı bir medeniyetin eserleriyle dokunmuş kadim bir şehrin kendisi sanat galerisi olduğunu, hayatın sakinleri tarafından fark edilmese de bu şehir devasa bir müze olduğunu, geçmişin eskimeyen güzellikleri ile günümüzün modern eserlerini başarı ile birleştiren bienalin gereken ilgiyi göreceğine inandığını, önümüzdeki 45 gün boyunca düzenlenecek sergi, seminer, panel ve konferansların, müzik dinletilerinin şehrimizin kültür hayatına canlılık katacağına inandığını, bu projenin hayata geçmesine öncülük eden herkese şahsı ve millet adına şükranlarımı sunduğunu söyledi.

Ahmed Hamdi Tanpınar vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merhum Ahmed Hamdi Tanpınar, 'Cetlerimiz inşa etmiyor, iman ediyor' cümlesiyle bu yapılanların adeta bir iman olduğunu vurguluyordu. İslam Medeniyeti'nde ihtişam ile sadelik, yeni ile eski, dünya ile ahiret iç içedir. Bizim geleneğimizde sanatkar Allah'ın güzelliğini gören ve bu güzelliği elindeki işe işleyendir. Topkapı'da eserlerin benzerini dünyanın hiçbir müzesinde bulamazsınız. Ancak burada elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye, bir kısmı depoya, bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece Fatih sur içinde tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edilmiştir" dedi.

Bizans'tan çok Bizansçı zihniyet

Burada aslında vere vere eriye eriye buraya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 milyon kilometrekareden buralara gelindiğini, 19. asrın başlarında 5 milyon kilometrekare bir alana sahip olunduğunu, kısa zamanda 780 bin kilometrekareye düşüldüğünü, bundan sonrasının çok hassas olduğunu, çok dikkatli olmaya mecbur olunduğunu, temel sıkıntının bir dönem ülkeye hakim olan zihniyet olduğunun farkında olduğunu, Batı'dan ziyade batıcı Bizans'tan çok Bizansçı bu zihniyet Osmanlı'nın yeni nesle bıraktığının kıymetini bilmediğini belirtti.

“Bunların lümpen mahalle kabadayılarından farkı yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tepeden inmeci anlayışın bugün de bazı sanat çevrelerinde devam ettiğine inandığını, kendi ideolojilerini paylaşmayan sanatçılara yönelik en şiddetli saldırılar yine bunlardan geldiğini, gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların neler yaşadıklarını bildiğini, bunlar milletten yedikleri onca şamara rağmen akılları başlarına toplamadıklarını, Gezi'de yaptıklarını Afrin için bölgeye giden sanatçılara da yaptıklarını, bugün aynı ahlaksızlığı aynı haydutluğu sergilediklerini, sanatçıların Mehmetçiğe moral vermesine dahi tahammül gösteremediklerini, sırf yerli milli duruş sergilediler diye edilmedik hakaret bırakmadıklarını, bunların lümpen mahalle kabadayılarından farkı olmadığını söyledi.

“İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık”

Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıldığını belirten Erdoğan, "Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz" dedi.