Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere önemli vazife!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirme vazifesini gençlere bıraktığını söyledi.

Güncellenme 22 Aralık 2018 15:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere (gençlere) emanet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes, dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor" ifadelerini kullandı.