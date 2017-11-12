Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbol hayatına dair çok özel açıklamalar!

15 yaşında futbola başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem futbolla hem siyasetle ilgilendim" dedi.

Güncellenme 12 Kasım 2017 21:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve NTV Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol Özel'de programında, Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın spor gündemine dair sorularını yanıtlıyor.

"Babam okuyacaksın diyordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Babam, Allah rahmet eylesin, “Kesinlikle okuyacaksın” diyordu. Top oynadığımı dahi çok sonraları öğrendi." dedi.

"Futbol oynarken siyasetle ilgileniyordum"

"Futbol oynarken siyaset ile de ilgileniyordum. İETT'de oynarken Gençlik Kolları İstanbul Başkanlığı'nı yürütüyordum." diyen Cumhurbaşkanı, "Futbol oynarken siyaset ile de ilgileniyordum. İETT'de oynarken Gençlik Kolları İstanbul Başkanlığı'nı yürütüyordum." şeklinde konuştu.