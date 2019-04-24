Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’ya: Türkiye’ye ders veremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni meselesine ilişkin açıklamada Fransa’ya; “Cezayir'de Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez” dedi.

Güncellenme 24 Nisan 2019 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye çalışanların geçmişi kanlı. Soykırımların katliamların işkencelerin hiçbirisinde bizim dahlimiz bulunmadığı gibi çoğu defa bunun mağduru olduk.

''Fransa, Türkiye'ye ders veremez''

- Fransa devlet başkanına 'Daha bu işlerde yenisin. Cezayir'de Ruanda'da yaptığınız katliamları biliyoruz' dedim. Bugün Irak'ta Suriye'de Afrika'da ölen milyonlarca sivilin gerçek katilinin kim olduğunu söylemeye gerek yok. Kalkıp bize ders veriyor. Ne dersi veriyorsun? Cezayir'de Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez.

''800 bin insanı kimin öldürdüğü aşikardır''

25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Katliamların, soykırımların, işkencelerin ve insanlık dışı muamelelerin tamamının altını kazıdığınızda, bugün bizim karşımızda 'Soykırım, demokrasi ve özgürlük' diye yaygara koparanları göreceksiniz.

''Hiçbirinin hakikat diye bir derdi olmadığını biliyoruz''

- Bugüne kadar Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet, iddialarını arşiv belgeleri ile ispat edememiştir. Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ortalığı bulandıranların hiçbirinin hakikat diye bir derdi olmadığını biliyoruz.

''Bizim gizlimiz yok''

- Getirin yetkilileri çalıştıralım. Ortaya çıkan tablo sonucu biz siyasiler konuşalım. Bugüne kadar Ermeni meselesini kaşıyanlar iddialarını arşivlerle ispat edememiştir. Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok.