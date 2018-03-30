Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGD ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmak istediğini açıklayan Macron'a yüklendi.

Güncellenme 30 Mart 2018 12:22

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un SGD ve Türkiye arasında arabuluculuk yapmak istediğini söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'yı sert bir dille eleştirdi.

Macron garip garip konuştu

Son dönemde Fransa'nın yanlış tavrından fevkalade üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta görüştüm Macron'la görüştüğü, garip garip şeyler söylediğini, Türk silahlı kuvvetlerini asla kabullenilmeyecek bir yere oturtmanın kimsenin haddine olmadığını, terör örgütleri mensuplarının dün Fransa'da bir kez daha en üst düzeyde ağırlandığını, bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını söyledi.

Aynı teröristler 6 korucuyu Şehit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı terörist grubu bu sabah güvenlik güçlerine saldırdığını, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 4 askerin ve 3 güvenlik korucusunun yaralandığını söyledi.

Türkiye’yi aldatmaya çalışıyorlar

Avrupa'ya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDG denilen Suriye Demokratik Güçleri'nin bu terör örgütünün aynısı olduğunu, bunlarla Türkiye'nin aldatılmaya çalışıldığını, bunların Türkiye'ye yutturulmayacağını söyledi.

“Nereden çıkardınız bunu?”

Fransa'nın YPG'ye destek garantisi verdik sözlerine eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Nereden çıkardınız bunu. Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz ama Türkiye mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki terör örgütü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alıyorsunuz. Kendi kirli kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar terör örgütleri ile kendilerini yan yana ifade edebilir ama Türkiye için asla söz konusu değildir. Bunların arkadaşlar YPG'liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır" dedi.

Yıkılan Suriye şehirleri yeniden ayağa kaldırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teröristlerin ortaya çıkacak sorunların hesabını Fransa'ya vermenin hazırlığında olduğunu, Türkiye'nin bu konuda şaksı olmadığını, evlerine dönen profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşündüklerini, PYD konusunda da yaşayacakları durumların farklı olmadığını, Türkiye ile çalışmak isteyen herkesle görüşmeye açık olduklarını, yıkılan Suriye şehirlerini nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi konuşmak istediklerini söyledi.

“Kaç Suriyeli mülteciyi ağırladın?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Elysees'de 7 teröristi ağırlıyorsun da Türkiye 3.5 milyon mülteciyi ağırlarken bana ne düşüyor diye sorunuz oldu mu? Kaç Suriyeli mülteciyi ağırladığının bana cevabını verebilir misin?" ifadelerini kullandı.