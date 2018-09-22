Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler! Tehdit edenler oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve stratejik ortak görünenlerin Türkiye'yi ima yoluyla Nuri Demirağ’ların, Nuri Killigil'lerin akibeti ile tehdit ettiğini söyledi.

Güncellenme 22 Eylül 2018 16:18

Türk milletinin yıllarca kendi döneminin teknolojilerine öncülük ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra liderliği elinden kaçırdığını, dönemin padişahları bu sorunun çözümünü batının teknolojisini ülkeye taşımakta gördüğünü, teknolojiyi kullanacak insan kaynağında da Batı’da eğitilme yoluna gittiğini, şimdi bakınca bu tercihin çok da isabetli olmadığının anlaşıldığını, asıl olan teknolojiyi tasarlamak, geliştirmek ve öğretmek olduğunu söyledi.

“Vecihi Hürkuş’un çırpınışları sabote edildi”

1925’te Haliç’te yerli sermayeyle gerçekten önemli bir savunma sanayi fabrikası kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci Dünya savaşı yılları sırasında bu çabaların hız kazandığını, İngiltere ve ABD’nin askeri yardımları bahane edilerek bu fabrikanın atıl hale getirildiğini, Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasının dışarıya ihracat yapmasına bile fırsat verilmediğini, Vecihi Hürkuş’un çırpınışlarının sabote edildiğini belirtti.

“Ölenlerin cesetlerine dahi ulaşılamamıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir de Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa’nın hikayesi var ki tam bir ibret vesikasıdır. Kafkas İslam Ordusu’nun dağıtılmasından sonra uzun yıllar yurt dışında yaşamak zorunda kalan Nuri Paşa, ikinci dünya savaşından sonra dönmüştür. 1949’da bu fabrika aralarında Nuri Paşa’nın olduğu pek çok kişiyle birlikte şüpheli şekilde havaya uçmuştur. Ölenlerin cesetlerine dahi ulaşılamamıştır” dedi.

“Yerli otomobil Devrim’in hikayesi herkesçe malumdur”

59 yıl önce Bandırma Füze Kulübü’nü kurarak füze denemeleri yapan Kirkor Divancı ve ekibinin başına gelmeyen kalmadığını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Devrim’in hikayesinin herkesçe malum olduğunu, Turgut Özal’ın bu gerçeği fark ettiği için Savunma Sanayi Müsteşarlığı kurduğunu, dönemin şartları çerçevesinde bir takım önemli çalışmalar başlatıldığını ama 2003’te savunma sanayi ihtiyacının yüzde 20’sinin ancak yerli imkanlarla sağlandığını söyledi.

“Ülkemizde 600’ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başbakanlığım dönemimde bu alanı kişisel himayeme alarak büyük bir atılım başlattım. Tank, helikopter, insansız hava aracı gibi pek çok ürünün hazır alım projelerini iptal ederek, milli ve özgün model geliştirme çalışmaları başlattık. Halen ülkemizde 600’ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Finans, sağlık, enerji teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirerek bağımsızlığımızı perçinlemeye çalışıyoruz. Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz uluslararası lider araştırmacılar programı başlatıyoruz. Dünyanın her yerindeki bilim insanını ülkemizde başlattığımız atılıma katılmaya davet ediyorum.

“Bu dönemde de projelerimiz sabote edilmeye çalışılıyor”

Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalışılıyor. Ama artık bu projeleri sabote edecek bir iktidar yok, bu projelere ön açan bir iktidar var. Attığımız her adımda ‘boşverin’ teklifleri ile karşılaştık. Sürekli daha iyisini daha ucuza verme vaadiyle kandırılmaya çalışıldık. Şu insansız hava aracını vermediler. Paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine 19 bin TIR silah mühimmat gönderiyorlar.

“Nuri Killigil'lerin akibeti ile tehdit edildiğimiz anlar oldu”

Bunlar bize dost, stratejik ortak görünenler. İma yoluyla Nuri Demirağ’ların, Nuri Killigil'lerin akibeti ile tehdit edildiğimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Allah’ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla dirayetle takip ettik, ediyoruz."