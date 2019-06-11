Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar!

AK Parti'nin miting ve kampanya programına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım lehine miting yapmayacak.

Güncellenme 11 Haziran 2019 11:10

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti’nin kampanya ve miting programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım lehine miting yapmayacak.

23 Haziran'da gerçekleştirilecek İBB Başkanlığı seçimi için adaylar ve partileri çalışmaları sürdürüyor. AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın da kampanya süreci kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da olacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Toplantılarını ve görüşmelerinin ağırlıklı olarak İstanbul'da yapan Erdoğan bu hafta Ankara'da olacak. Ankara'da yapacağı kabullerinin yanı sıra Erdoğan, 14-15 Haziran'da Tacikistan'da gerçekleşecek Asya'da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi'ne katılacak.

Mitingler son haftaya bırakıldı

Binali Yıldırım'ın mitinglerini son haftaya bırakması planlanıyor. Yıldırım'ın birkaç ilçede miting yapması ve mitinglerine seçime bir hafta kala başlaması hedefleniyor. AK Parti, yüz yüze görüşmeler ve vaatler üzerine bir kampanya süreci yürütüyor.

Erdoğan, İstanbul seçimi için miting yapmayacak