Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Genelkurmay açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabileceğini söyledi.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 18:01

Yemin edip göreve başladıktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a ardından KKTC'ye yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den Lefkoşa'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Akar neden bakan oldu?

"Hulusi Akar’ın bakanlığında ne etkili oldu, Genelkurmay Başkanının yetkilerinde bir değişiklik olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılı sonunda AB müktesebatına göre Genelkurmay Başkanlığı’nı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlama süreci ve gerekliliği olduğunu, o günden bu güne AB müktesebatında bir şeylere, tatsızlığa fırsat vermemek için bu işi pek kurcalamadıklarını, yeni yönetim sistemi içinde bu konuyu yeniden değerlendireceklerini, bir çift başlılığın olmasının doğru bir şey olmadığını, bunun artık yoluna koyulması gerektiğini ve kararlılıkla aşılacağını, gerek Akar'ın gerek Yaşar Güler'in ve Ümit Dündar'ın birbirleri ile olan gönül bağlarının birliktelikleri “şüpheci nazar” ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırdığını, sivil- asker gibi bir yaklaşımın kalmadığını bunun artık aşıldığını, Milli Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arasındaki ilişkilerin çok daha dayanışmacı olacağını, karar alma sürecinin de bir sekteye uğramayacağını düşündüğünü ifade ederek cevap verdi.

Genelkurmay, MSB’ye bağlanabilir mi?

"Genelkurmay, MSB’ye bağlanabilir mi?" sorusuna cevap veren Erdoğan, bağlanabileceğini, bir maninin olmadığını, Hulusi Akar Paşa’yı bakan olarak açıkladıklarını, aynı anda da Genelkurmay Başkanı’nı, Kara Kuvvetleri Komutanı’nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı’nı atadıklarını, çünkü Silahlı Kuvvetleri'nin boşluk kabul etmeyeceğini, aslında devlet yönetiminde hiçbir yerin boşluk kabul etmediğini belirtti.

Atamalar neden hemen yapıldı?

Erdoğan ayrıca, "Nitekim ben aşağıda bakanlarımızı açıklamaya giderken, vekaleten olmaz dedik ve atamaları hemen yapalım diyerek, işi bitirdik" dedi.