Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiyatları şişiren esnafa tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki büyük düşüşe rağmen fiyatlarda indirim yapmayan esnafa tepki gösterdi.

Güncellenme 26 Ocak 2019 17:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu coğrafya ile hiç ilgisi olmayan ABD’nin 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken Türkiye’nin eli kolu bağlı bir şekilde oturamayacağını, Türkiye’yi bölgeden uzak tutmak isteyenlerin derdinin Suriye’deki bataklığı derinleştirmek olduğunu söyledi.

“Ansızın gider, gereğini yaparız”

“Biz burada huzur ve güven içinde yaşarken yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu kimi zaman göstere göstere, kimi zaman da sessizce yaparız. Ama mutlaka elimizden gelen gayreti ortaya koyarız ve bir gece ansızın gider, gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

“Son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorsanız hepsi DEAŞ'la mücadele için Suriye'de. DEAŞ'a ne yaptılar bilmiyoruz ama 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular. Son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, bunlardan 2 bin 300'den fazlasını tutukladık” dedi.

“Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım”

Çarşı pazarda, marketlerde fiyatların, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

Esnaflara fiyat tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir KOBİ'ye işini büyütmesi ve dolayısıyla istihdamı artırması için uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Bazı kişilerin bu kaynağı işinde kullanmak yerine götürüp faize veya benzeri finans araçlarına yatırdığını duyuyoruz. Döviz kuru ve enflasyon konusunda çok abartılı öngörülerde bulunup fiyatlarını şişiren kimi ticaret erbabının, tam tersi gelişmeler yaşanmasına rağmen aynı şekilde devam ettiğine şahit oluyoruz” dedi.