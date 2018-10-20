Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fırsatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız" dedi.

Güncellenme 20 Ekim 2018 19:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimiz, üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız" dedi.

“Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu edilen seçimlere ulaşamadıklarını belirterek, “Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların gösterdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Biz bunun sebebini kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor. Bunun için ilçe teşkilatımızın, bölge temsilcilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın kolları gençlik kollarının çok çalışması lazım. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacak, Diyarbakır'da en az ülke genelindeki oy oranına ulaşacağız. Çok çalıştığımızda gönlünü kazanamayacağınız kimse yoktur” ifadelerini kullandı.

“2019 Mart'ta yeni bir sayfa açacağız”

2019 Mart'ta Türkiye’nin ortak geleceğinde yeni bir sayfa açacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, en isabetli adaylarla seçime gireceklerini, Allah'ın izniyle seçimi alacaklarını, her seçimi bir imtihan olarak yaşadıklarını, kimi zaman iftiralarla, kimi zaman kirli ittifaklarla, kimi zaman provokasyonlarla üzerlerine geldiklerini, vesayetin pençesinden kurtardıkları Türkiye'yi darbecilerin de insafına bırakmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaların şu ifadelerle sürdü:

Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Önceliğimiz, üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız.

“Canımızı ortaya koyduk”

Siyasi hayatımız boyunca milletimizle hep hasbi ve perdesiz bir iletişim mualinde olduğumuz için hamdolsun bunların hepsini de boşa çıkardık. Hangi mücadeleye giriştiysek, başarıyla neticelendirdik. Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk ama yolumuzdan dönmedik.